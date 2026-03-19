América André Jardine conmueve al confesarse sobre su futuro en el América El director técnico de América también da a entender que el América todavía tendrá partidos en Ciudad de los Deportes.

Video André Jardine es tajante sobre su futuro en América y dedica emotivas palabras

André Jardine, director técnico de América, dio a conocer que está firme en el conjunto azulcrema y descartó que tenga en mente salir de la escuadra de Coapa.

Después de que su equipo avanzara a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, el timonel brasileño se sinceró y dejó en claro que tiene en mente completar su contrato con las Águilas.

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"Sin duda (la gente puede estra tranquila), tengo contrato vigente, más de un año, feliz con el proyecto del club, sintiéndome apoyado, complicado que cualquier oferta me mueva en este momento.

"Lo que busco en un club lo tengo en América que es respaldo, condiciones, lo valoro mucho, me siento todavía con algo por hacer en América, escribimos historia, pero el sentimiento es de que tenemos algo por hacer aquí y terminar esta historia que me comprometí para escribir aquí en América", agregó.

ANDRÉ JARDINE ASEGURA QUE AMÉRICA TODAVÍA TENDRÁ PARTIDOS EN EL ESTADIO CIUDAD DE LOS DEPORTES



Si bien América está cerca de regresar al Estadio Banorte, su casa habitual, el director técnico azulcrema habló respecto a la posiblidad de regresar a Ciudad de los Deportes.

El brasileño confió en que América disputará las últimas instancias en la Liga MX y Ciudad de los Deportes y, en dado caso, el regreso al Estadio Azulcrema sería inminente.