Liga MX André Jardine explota tras la lesión de Cristian Borja en el América vs. Pumas El técnico de las Águilas reclamó al cuarto árbitro la falta sobre el jugador cerca de las bancas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video André Jardine explota en la banca tras la lesión de Cristian Borja

Cerca del final del primer tiempo entre el América y Pumas de la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, Cristian Borja terminó lesionado en una jugada fortuita.

El defensor colombiano quedó tendido en el césped tras recibir el peso del cuerpo de Rodrigo López quien fue derribado por Rodrigo Dourado.

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La jugada la dejó seguir el árbitro central y de ahí derivó el segundo gol del cuadro de los Pumas, en la banca de las Águilas explotaron al pedir el Fair Play y que se cortara la jugada.

Es lo que reclamó con fuerza el técnico americanista André Jardine, quien discutió y con el cuarto árbitro en la banda de las bancas mientras el jugador recibía la asistencia médica.

Cabe resaltar que Cristian Borja no se quedó en la banca del América, fue trasladado directamente a la zona de vestidores, donde continuaron con la atención de los paramédicos.

Hay que tener en cuenta que el defensor es parte de la Selección Colombia, escuadra que está clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podría perderse el torneo, dependiendo de la gravedad de la lesión.