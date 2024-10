Incluso con todas las lesiones que ha tenido a lo largo de los últimos meses del torneo ( Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Álvaro Fidalgo, Cristian Borja , entre otros), asegura que si estuviera en otro club a él no le gustaría jugar ante los de Coapa.

"Entre nosotros, la afición, la dirección tenemos esta creencia que estar muy fuertes a partir de que este segundo torneo empiece, primero hay que estar en él y no es tan simple como parece, pero tenemos la sensación de que e stamos en el camino. Este sentimiento está en mí y en todos los jugadores. No me gustaría estar del otro lado y enfrentar al América en cualquier decisión ahí vamos a estar y vamos a ver quien compite más", aseguró el brasileño.