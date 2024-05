Jardine cree que el América no debe estar "condenado a ganar"

En exclusiva para TUDN y previo a enfrentar la Final de ida ante Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX, André Jardine señaló que su equipo no puede estar "condenado a ganar", ya que no se permitiría también el saborear los logros conseguidos como ahora, el disputar su segunda Final consecutiva.

"Como DT, cuando estoy en clubes grandes como América, como en Brasil, me pongo como mínimo estar entre los cuatro primeros, como obligación. Después, estar en la Final es un gran objetivo, y ser campeón, ahí te permites el sueño y no la obligación, si no, no disfrutas nada, como decía Tite en Brasil, estás 'condenado a vencer', y no te puedes sentir así".