Andrada admite que se 'putearía' como lo hace la afición de Monterrey

“Me quedaría puteando como lo hace la gente (bromea), no, pero bueno, yo soy muy exigente, obviamente, uno que está afuera, se piensa que todo lo que estás haciendo adentro del campo es tal cual como se ve afuera, pero estando dentro del campo de juego le debe pasar a los jugadores que los espacios, para encontrar un pase a un jugador, no lo ve y desde acá arriba se ve.

"Yo pienso que eso también es la expectativa de cada persona, yo pienso que de acá puedo decir, tienes que jugar a la derecha y en el campo de juego uno no lo está viendo, pero bueno, es así, uno que sabe que ha estado en la tribuna y ha estado en el campo de juego lo nota”, agregó.

PARA ANDRADA, QUIEN NO ACEPTE QUE TIENE ERRORES, MIENTE EN EL FUTBOL

La 'Sabandija' no quiso revelar, eso sí, cuál considera que es su punto débil, ya que cree que eso podría darle ventajas a los rivales.

“Por mejorar siempre, errores y falencias siempre voy a encontrar, algún jugador o algún arquero que te diga que no tiene errores, que no tiene falencia, te estaría mintiendo, porque yo pienso que el futbol se vive de errores y de aciertos, obviamente tengo un montón de cosas por mejorar, pero bueno, eso lo analizamos con el entrenamiento dearqueros y ahí lo va moviendo, junto, si te la digo, es avivarle al jugador que, si está viendo la nota, de mi falencia, me lo guardo para mí”.