“Se respeta la opinión pública, no voy a entrar en juicio, la gente encargada, la que sabe de futbol, que se ha parado en una cancha tiene la voz y voto de decir, o hablar.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN TOMÓ UN DESCANSO OBLIGADO

Luego de su participación en el verano con la Selección Mexicana dentro de la Copa Oro 2025, donde levantó el título de campeón y recibió el Guante de Oro, Luis Ángel Malagón no ha tenido participación en los dos primeros partidos de su club en la Liga MX Apertura 2025.

El motivo, de acuerdo al propio jugador de cara al partido América vs. Toluca del Campeón de Campeones 2025 , se debió a un desgaste mental, no tanto físico, por lo que necesitaba parar por un momento.

“Agradecido con el señor (André Jardine) que me dio unos días de descanso, no los esperaba, al final del día no era tanto el cansancio físico, era más de la cabeza, aprovechar esos momentos y renovado con la ilusión de lo que se viene de un título mañana y poner al América en lo más alto.