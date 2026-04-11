Liga MX América vs. Cruz Azul | El marcador más repetido en la historia del Clásico Joven En la historia de los torneos cortos las Águilas tienen la balanza a su favor sobre la Máquina.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video América vs Cruz Azul: el marcador más repetido en el Clásico Joven

En esta fecha 14 del Clausura 2026 se vivirá una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul donde se esperan goles en el regreso de la Liga MX al estadio Banorte.

El historial ente ambos equipos en torneos cortos lo dominan ligeramente las Águilas sobre los Cementeros con 33 victorias por 22 derrotas y 26 empates.

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En estos 81 partidos se han visto desde resultados muy justos hasta escandalosas goleadas, pero hay un resultado que se ha repetido más veces.

¿CUÁL ES EL MARCADOR QUE MÁS SE HA REPETIDO ENTRE AMÉRICA Y CRUZ AZUL

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En la historia de los torneos cortos del futbol mexicano clásicos jóvenes se han definidos por pocos goles, si endo el 2-1, el resultado que más se ha dado entre América y Cruz Azul.

Siendo el conjunto Azulcrema quien tiene la ventaja con siete victorias por seis de la Máquina.

La última vez que se dio este resultado se dio en el torneo pasado donde Cruz Azul se impuso en el Olímpico Universitario.