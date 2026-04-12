Liga MX América se quedaría sin Brian Rodríguez; apuntaría a salir en el verano El delantero uruguayo de las Águilas apuntaría a ser una de las salidas del equipo para la próxima temporada.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Mucho ojo americanistas! Brian Rodríguez podría salir del equipo

El América podría tener una sensible baja a la ofensiva de cara al torneo Apertura 2026, pues uno de sus jugadores extranjeros más destacados apuntaría a salir del equipo en el mercado de fichajes del verano.

Brian Rodríguez, actual delantero del América, sería el jugador que podría dejar el club en el próximo verano, según informó el reportero de TUDN Mauricio Ymay, quien recordó que anteriormente ya se había hablado de ello y quizás esta vez se convierta en realidad.

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"Se habla de que es una posibilidad. Si bien es cierto que Brian y su entorno llevan un rato haciendo mucho ruido. A lo mejor se le hace salir este verano de las Águilas del América", informó Ymay durante la transmisión del Clásico Joven.

Rodríguez apunta a ser uno de los convocados por Marcelo Bielsa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Uruguay y una buena actuación podría ayudarle a dar el salto a otro equipo. Cabe recordar que el jugador ya tuvo una oferta de 20 millones de dólares procedente de Rusia, según trascendió en la prensa nacional.

¿AMÉRICA BUSCARÁ OTRO REFUERZO?

Ante la salida de Brian Rodríguez, el América podría considerar la opción de reforzar su delantera. Quedaría un lugar de un jugador no formado en México y también un hueco en la ofensiva que este torneo ha sido golpeada por las lesiones y la intermitencia de sus jugadores.