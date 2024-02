Julián Quiñones hizo un gol y destacó que retomaron el nivel que quiere la afición

El delantero seleccionado mexicano, autor del único gol del América vs. Cruz Azul , dijo que pese a los goles anulados por posición adelantada, se retomó el nivel que tanto el equipo como la afición desean ver.

“El apoyo de mis compañeros es fundamental, del cuerpo técnico, si bien el nivel no es lo que la gente espera, hay otras funciones que las sé cumplir que es lo importante, cumplir para el equipo, no tanto en lo individual. Se me dio la oportunidad de marcar y siempre agradecido”, indicó a Julio Ibáñez para TUDN al final del encuentro.