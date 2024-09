André Jardine confirmó un par de bajas de cara al Clásico Nacional América vs. Chivas este fin de semana y señaló que Alejandro Zendejas es duda, pues puede tener actividad por algunos minutos.

En conferencia de prensa aseguró que el uruguayo Sebastián Cáceres, quien se lesionó con su selección esta Fecha FIFA , se perderá un mes de actividades; además, Diego Valdés aún no se encuentra estable.

“De Diego (Valdés) sí puedo confirmar que está fuera, aún no consigue estar sin dolor, le duele un poco el hombro, imagino no tardarse tanto en esta recuperación, quiere seguir haciendo muchas cosas para mantenerse con ritmo.

“Y Zendejas bien, vamos a esperar mañana, ya está entrenando con el grupo, ver cómo se siente y ver si ya está para un partido, sino aguantamos un poquito más para ya colocarlo en un partido”, informó André Jardine a dos días del América vs. Chivas .

VÍCTOR DÁVILA SÍ ES DEL GUSTO DE ANDRÉ JARDINE PARA EL AMÉRICA

“Lo de Dávila es apenas una especulación, no podemos hablar en cuanto a nuestro derecho, creo que no es la única opción, pero sí confirmar que es una opción nuestra.

“¿Está cerrado Dávila? ¿Lo cerraste? No concibo hablarte mucho, es un gran jugador, lo conocemos bien porque lo enfrentamos diversas bien, pero no está cerrado, no es la única opción, América trabaja con tres o cuatro opciones importantes como él. Si fuera cierto va a ser otro gran jugador”, recalcó André Jardine.