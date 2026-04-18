América América y Toluca han jugado dos finales de Liga A propósito del duelo de la Jornada 15 del Clausura 2026 recordamos los dos oportunidades en las que han jugado por el título en la Liga MX.

Video América y Toluca han disputado dos finales de Liga

América y Toluca juegan la noche de este sábado por la Jornada 15 del Clausura 2026 y a propósito de ello recordamos las dos ocasiones en que ambos clubes han jugado la final de la Liga MX.

La primera de todas la finales de la Liga MX

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La primera final entre América y Toluca, tiene la particularidad de que también es la primera que se disputó con el actual formato en la Primera División del Futbol mexicano. Antes de eso, antes del Mundial México 70, el campeón era el club que hacía más puntos en dos vueltas de juegos de todos contra todos, como se hace en buena parte de los países en la ctualidad.

Pero desde la campaña 70-71, el formato cambió y los 18 equipos participantes se dividieron en dos grupos de nueve y el líder de cada sector avanzó a la Final en este caso: América y Toluca.

Y ahí, los de la Ciudad de México se impusieron. El duelo de ida terminó con empate sin goles en la capital del Estado de México y el segundo a favor de las ahora Águilas 2-0 con goles de Carlos Reinoso y Horacio López Salgado en el Estadio Azteca.

Segunda final Toluca vs. América

Los Diablos debieron esperar mucho para tener su revancha en una final y no fue si no hasta el Clausura 2025 que se dio. Los de Coapa eran tricampeones de la Liga MX con André Jardine al mando y Toluca iniciaba la época con Antonio Mohamed.

El duelo de ida se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes y se zanjó con un empate sin goles, mientras la vuelta se jugó en el Nemesio Diez y ahí los Diablos se impusieron 2-0 con tantos de Luan García y Alexis Vega.

El Clausura 2026

En la actualidad, Toluca marcha en el quinto sitio del Clausura 2026 con 27 puntos y de ganar al América podría clasificar a la Liguilla, mientras las Águilas tienen 19 unidades y son séptimos.

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Un triunfo de las Águilas, los estaría acercando a la Fiesta Grande, pero una derrota la comprometería en demasía.