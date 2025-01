En América responden a las críticas por usar el equipo Sub-23 en la Liga MX

"Somos seres humanos, merecemos el tiempo para asimilar las cosas, darnos este tiempo de disfrutar, no solo eso, en el torneo pasado, este equipo sufrió la mitad del torneo por no tener pretemporada. Hoy en base a eso, si la gente profundiza o se pone a pensar más allá, nos daría la razón de que si se quiere ver así, es mejor sufrir dos partidos o la incertidumbre por la inexperiencia de jugadores que van a estar, pero tener un equipo completo el resto del torneo, o entrar al torneo y sufrir 9 o 10 partidos, se vio en las lesiones, pero también por falta de preemporada.

ALAN CERVANTES Y AMÉRICA NO QUIEREN 'PECAR DE ARROGANTES' ANTE LIONEL MESSI Y EL INTER MIAMI

"Fuera de lo que es Messi, por ahí lo que son sus amigos, lo he dicho en esta entrevista, lo seguiré diciendo, es un equipo que tiene todo no solo para el tetra, es de talla internacional, ves a jugadores en sus diferentes selecciones, es casi una selección internacional, a este equipo lo ves en los entrenamientos, en los partidos, ves la calidad no solo en los que inician, es un equipo de altísimo nivel. Fuera de Messi y amigos, sin decirlo de una forma egocéntrica o arrogante, este equipo no tiene solo para competir, sino ganar el partido, se está demostrando y esperamos que con trabajo se siga haciendo".