El América es de los equipos que aún no han cumplido los minutos requeridos por el reglamento, para no perder el 15 por ciento del incentivo económico, que otorga la Liga MX, por concepto de formación de jugadores, pero sobre todo, tres puntos en la tabla que podrían ser un boleto a la Liguilla o al Play-in.

"Este tema viene siendo un desafío bastante grande, creo que no para todos porque hay clubes que no tienen tanto elenco, que cuentan con muchos roles del elenco, entonces pasa a ser algo natural, pero los grandes que tienen más elenco, pasa a ser un desafío bastante grande, pero estamos lidiando con este tema también", comentó André Jardiné, técnico de las Águilas , respecto al tema.

La misión no parece imposible para André Jardine , pero sí, un dolor de cabeza y motivo de protesta del estratega ante las autoridades de la Liga MX.

"Aquí defendemos los intereses de América, con todo respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, creo que somos uno de los equipos que más coloca en la Selección Mexicana y otras tantas y por lo tanto no me parece algo que está correcto, pero estamos adaptándonos e intentando cumplir", comentó Jardine en su momento.