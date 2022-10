Miguel Layún sobre su continuidad en el América: “No lo sé”

“Volvernos a quedar en deuda con la gente, con la institución y me sigo sintiendo orgulloso de este plantel porque no es fácil tener un grupo con la calidad de jugadores que hay y felicitar a todos los chicos que hicieron un gran trabajo, buscaron llevar a la institución a la Final, pero no se dio”, comentó Layún en la zona mixta del Azteca tras el partido.