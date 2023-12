El técnico del América , el brasileño André Jardine , reconoció que el conseguir la anhelada 14 le causa insomnio, y aunque exista presión por ganarla en el Apertura 2023 , esta no le pega.

“La presión no me pega porque es imposible hacer más de lo que hacemos, cabe en mí hacer lo mejor posible, entregar lo mejor que tengo al América, todas mis experiencias, más que eso es imposible hacer, el resultado es consecuencia de todo lo que haces todos los días”, agregó.

Jardine elogia a Jonathan dos Santos

“Jona me pareció un volante muy bueno, un contención con muy buen pie, y cuando empecé a trabajar con él fui viendo su calidad, sus virtudes, tiene una formación impresionante, formado en el Barcelona que te da argumentos con pelota que no es normal encontrar en un futbolista.

"Me parece un jugadorazo, me sorprende que tuviera muy pocos minutos en los torneos anteriores porque me parece uno de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla y uno de los mejores contenciones de la Liga MX”, explicó.