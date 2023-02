América: el año invicto en el Azteca, impensado y preocupante para Ortiz

"Impensado y feliz a la vez de poder cumplir ese año. No sé si la palabra es feliz de no haber perdido o contento de lo que uno cree a la hora del trabajo; de lo que uno baja el mensaje a los jugadores de ese resultado que todo el mundo está viendo pero también es una preocupación y compromiso de seguir de la misma manera, de no estar calmo a la hora del trabajo", compartió.