El Xolos vs. América trajo consigo un partido polémico dentro de la Jornada Doble de la Liga MX y André Jardine , director técnico de las Águilas, no aguantó más y explotó contra el arbitraje de Fernando Hernández Gómez , incluso presiente y espera ya una multa por sus declaraciones.

“También, decir a la Federación, que no tarda en multarme, que tiene que hacer algo con relación al arbitraje, lo que pasó aquí que no puede volver a pasar, estamos compitiendo partidos importantes, cada punto puede ser crucial en la clasificación y si la liga mexicana quiere ser una liga importante, que veo esta liga con mucha condición para ser una liga importante en todo el mundo, está creciendo para esto, pero el tema arbitral es importante también.

“Lo que pasó aquí no puede volver a pasar, una falta como esta no es normal que no se pite. Hay que entender qué pasó, espero que no piensen en multar, apenas estoy hablando la verdad y lo que estoy sintiendo, que piensen hacer algo para que no pase de nuevo esto”, dijo un sobresaltado André Jardine en conferencia de prensa posterior al partido.