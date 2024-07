El estratega brasileño sabe que su equipo no anda en el nivel deseado, este sábado el refuerzo uruguayo Rodrigo Aguirre le respondió con un gol que valió los tres puntos, pero confía que en lo general el club mejore tras el torneo internacional.

“Todos los equipos de la Liga MX van a estar en la Leagues Cup , entrenando, jugando. Es una competición de muy buen nivel que también permite estar conviviendo juntos, no deja de ser una oportunidad de juntarnos más, conocernos más, estamos con varias incorporaciones buenas. Va a ser una buena experiencia.

“Particularmente tengo el pensamiento sobre esto que cuando priorizas una a otra competición le dices al grupo que una no es tan importante y no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición que es y la Leagues Cup pasa a ser nuestra prioridad”, recalcó André Jardine.