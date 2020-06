Ambriz: "Aún no sé si puedo contar con Rubens Sambueza"

Ignacio Ambriz , técnico de León , señaló que no sabe si puede contar con Rubens Sambueza para el Apertura 2020 pese a perder a Ismael Sosa , que vuelve a Pachuca.

“Mira, la directiva me ha pedido mantenerme al margen de eso, hoy Rubens se está preparando en lo físico por si se tiene que quedar o irse”, señaló el técnico de La Fiera.

“Me suena complicado porque no entra en mi cabeza que sea para tomar ritmo en estos momentos. Tenemos que ir poco a poco”, opinó.

“La parte económica no está nada fácil. Casi nadie está haciendo movimientos por lo mismo”, señaló.

“Espero que no haya más bajas. Hay que esperar, muchos equipos tienen necesidades y pueden pasar muchas cosas, me pidieron dos semanas para ver qué viene. La puerta no está cerrada”, finalizó.