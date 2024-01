Amaury Vergara descarta fichaje de Carlos Vela y naturalizados en Chivas

Amaury Vergara , presidente de Chivas , descartó la llegada de Carlos Vela al plantel rojiblanco para el presente Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, por lo que no habría otro 'bombazo' como el de Chicharito, quien fue presentado este sábado como refuerzo del Rebaño.

En entrevista exclusiva para TUDN, Vergara señaló que "por el momento", no se tiene contemplado a Carlos Vela para estar en Chivas, si bien no cerró la puerta para tratar de ficharlo en un futuro.

Eso sí, Vergara reconoció que, en otros momentos, se han sostenido pláticas con el propio Vela, si bien ahora no es el caso para este Clausura 2024.

"Sé a qué fichaje te refieres, no es uno que estemos buscando (Vela), es un gran jugador, aquí es su casa, hemos estado en contacto en otros momentos, pero por el momento, el plantel está completo, por el momento celebramos un gran fichaje y no es necesario de momento".

"Por lo menos en mi gestión, no va a ocurrir, no habrá naturalizados para Chivas, respetaremos los estatutos, parte del acuerdo para que los socios trajeran a mi padre como el nuevo dueño es que mi padre respetara los estatutos, lo que sí es que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de más mexicanos en el mundo, hemos puesto atención para encontrar talento dondequiera que esté, vendrán mexicanos con una parte de su cultura diferente, para aportar al vestidor, pero no habrá naturalizados.