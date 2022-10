Amaury Vergara da primer objetivo a Fernando Hierro: "Hacer a Chivas campeón"

"Es una cuestión que se ha mencionado mucho, si verdaderamente tiene que ser mexicano un director deportivo en un club mexicano, definitivamente no, el futbol es internacional. Siempre volteamos a ver hacia afuera, a Europa y decir que no estamos al nivel de esas ligas y cuando viene alguien con esa experiencia o palmarés, tendemos a decir que no conoce el futbol mexicano.