Alzan la voz en el Ascenso MX por desaparición de categoría

“El ascenso y descenso es una práctica que debe existir, es una situación que te permitiría seguir desarrollando el futbol , que te permite mejorar las condiciones de futbol y la mejora continua. Eso de la liga de desarrollo yo no la acabo de entender: es como si yo tuviera una empresota y muchas emprecitas trabajando, pensando que las voy a contratar, todavía no le entiendo a esa forma de trabajar”.

“Yo pienso que van a quedar muchísimos jugadores con una incertidumbre enorme, porque el futbol, de ascenso te da esa ilusión de poder regresar a la liga más grande de México, con los grandes equipos, te da esa ilusión y ese bienestar, si no es mucho, medio o poco para la familia, pero también es una incertidumbre lo que va a pasar, es una pena porque en todo el mundo están las divisiones de ascenso y ojalá acá no la puedan quitar porque se vive muy bien, con intensidad, grandes partidos, los jugadores que no pueden jugar en los equipos grandes o no tienen la continuidad en los equipos de primera, bajan para tenerla”.