"Siento que al final, todo tiene un por qué. André no hace nada que no tenga un motivo, analiza de manera bestial, si dice que Malagón juega mañana de extremo derecho, todos le creemos, seguro tiene un por qué de jugar ahí”, dijo Álvaro Fidalgo en entrevista exclusiva con Línea de 4 de TUDN .

¿ÁLVARO FIDALGO JUGARÁ EN LA SELECCIÓN MEXICANA?

"No puedo decir nada, queda mucho tiempo, no sé lo que va a ser de mí, no sé ni el tiempo que es, no es algo que depende de mí, hay un gran seleccionador de México. Obviamente jugar un Mundial, a cualquier jugador le gustaría, pero no puedo pensar en ello, no sé dónde voy a estar en un año.