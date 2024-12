Calladitos y tranquilos vamos por las semis: Fidalgo lanza indirecta a ¿Cruz Azul?

“Pasamos un torneo un poco irregular para nosotros, lo dije al arrancar el torneo, no era normal en nosotros, en los torneos, habías dominado los torneos con Solari, con el Tano, no se nos daba, así es esto, así es la Liguilla, hay que saber manejar esos detalles, contentos de estar otra vez en semifinales”.

El Maguito habló sobre la campaña que tuvieron las Águilas , en la que estuvieron llenos de jugadores lesionados y ante las adversidades sabe que en la institución no hay pretextos.

“Ha que darle la buena al preparador físico, al cuerpo técnico, a los fisios, al doctor que está cada día con nosotros que al final acortan recuperaciones, esperemos que no tengamos más de aquí al final, son muchos partidos muy poco descanso, pero en este club no hay pretextos, no hay excusas”.