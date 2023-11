"Si entras a cómo fue el torneo regular, tuvimos 16 jornadas seguidas sin perder y la gente puede decir una cosa u otra, no vamos a ganar solo con la playera que llevamos, sabemos que hay que hacer muchas cosas, cosas bien, afrontamos el partido de mañana como si fuera una Final, en Liguilla cada partido es una Final, no vamos pensando si somos favoritos".

ÁLVARO FIDALGO NO VE REVANCHA EN LIGUILLA

"No, no lo tomo como una revancha, desde que llegué aquí afronté la Liguilla de una manera que quería hacer mi mejor versión, es verdad que la última pese a favor del que no era mi equipo por la expulsión, todos lo sabemos, no hace falta esconderse, pero lo tomo como una Liguilla nueva, hice un gran torneo, pero lo afronto con la máxima ilusión, de trascender, hacer las cosas bien".