Álvaro Fidalgo , jugador del Club América , resaltó que el plantel de las Águilas es como una "familia", si bien reconoció que ha pasado por momentos de "dudas" y no descarta que enfrenten momentos difíciles en el futuro próximo.

“No me meto con eso (comparación de planteles). Yo me meto en mi equipo, tenemos un plantel increíble. Como somos dentro y fuera del campo hay un gran grupo, el ambiente siempre es top. No es casualidad que también conseguimos hace un mes la 14, porque formamos un gran grupo y eso es lo que importa.