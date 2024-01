Conmovedoras lágrimas de Jardine al recordar el título 14 de América

André Jardine no contuvo las lágrimas al recordar el título 14 del América que ganó el pasado 17 de diciembre al vencer a Tigres en la Final del Apertura 2023de la Liga MX .

"Cuando paso a ser entrenador tenía el sueño de conquista un título frente a un estadio, una afición numerosa, apasionada y cuando ganamos el oro olímpico y tenía a mi papá como el aficionado más grande que tengo, siempre que habló de mi papá me emocionó un poquito... no hay cosa más linda que representar a tu país y ganar, también no tenía afición, un estadio vacío.