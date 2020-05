Almada: "La Liga MX es la mejor de América; ya tendrían una Libertadores"

"Indudablemente que sí, estoy convencido de eso , algunos equipos ya estuvieron jugando finales y no me cabe duda que sí, de que por el nivel deben de estar en la definición, muchos clubes tienen grandísimas plantillas y grandísimos jugadores", añadió.

"Es una lástima desde mi punto de vista, lo he conversado un poco con la directiva del club, que los clubes no estén compitiendo en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, primero porque creo que haría crecer el futbol y generaría una competencia mayor en un torneo que es muy atractivo, sobre todo la Copa Libertadores y también porque situaría donde está parado el futbol mexicano y no me cabe ninguna duda que estaría en la definición de los torneos", añadió.