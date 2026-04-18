Liga MX Alineaciones América vs. Toluca de la Jornada 15 del Liga MX Clausura 2026 El Turco sale con su mejor cuadro para tratar de amarrar un lugar en la Liguilla, mientras que las Águilas sorprenden con su 11.

Video Alineaciones América vs. Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026

América y Toluca se enfrentan este sábado en el Estadio Banorte como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026, una de las últimas llamadas para las Águilas rumbo a la Liguilla, mientras que los Diablos Rojos también buscan amarrar un puesto en los Cuartos de Final, pero para ello necesita ganar.

El conjunto americanista salta a la cancha aún sin Henry Martín, con Pato Salas, Chiquito Sánchez y Ramón Juárez en la banca, modificaciones con las que busca André Jardine obtener el triunfo que le permita mantener la esperanza de clasificar a la Liguilla

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El cuadro escarlata tiene de regreso a su portero titular Luis Garcpia Plaomera, luego de que Hugo González estuvo en el pasado juego ante Atlético de San Luis, donde el equipo sumó su cuarto partido consecutivo de Liga MX sin ganar.

Antonio Mohamed recuperó a su cuadro titular luego de un equipo alternativo en la fecha pasada, esto luego de conseguir la clasificación en la Concacaf Champions Cup y de cara a la Jornada Doble del Clausura 2026.

Alineación del América vs. Toluca:

Rodolfo Cota

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Miguel Vázquez

Jonathan dos Santos

Alejandro Zendejas

Isaías Violante

Rodrigo Dourado

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Alineación del Toluca vs. América

Luis García