Alfredo Tame | Ascenso MX: entre efectivos y destructivos

"Me parece que determinar que ahora será una liga mediocre por no tener ascenso es querer atender algo que estaba ya muerto y que ahora sí toma importancia cuando la están desapareciendo", fue el punto de Alex después de haber escuchado a sus amigos.

Ahora, con esto creo que viene una de las principales disyuntivas en el tema: la Liga de Ascenso no era una liga para el desarrollo, vaya, esta no era el alma de la liga, para eso están las fuerzas básicas y subs de los equipos. Entonces, ¿hasta dónde realmente el factor “desarrollo“ de jugadores estaba considerado?

Francamente desconozco el por qué ahora será llamada esta Liga con un sub mote de “Desarrollo" y no peco en pensar que tendrá todo, menos desarrollo.

Y por otra parte, la gestión de la Liga se había formalizado en que si un equipo descendía, podría pagar 120MDP para no descender y si uno ascendía, le daban 120 millones de razones para no hacerlo.

Se les comprende de manera más condescendiente y lo que no entiendo es por qué causa asombro, pasa aquí y en cualquier futbol del mundo, en cualquier sistema del orbe donde participen economías, poderes, etc. siempre estará la ley del mas fuerte.

Creo que exentamos el hecho qué hay múltiples intereses que todos desconocemos, que muchos nos atrevemos a opinar con base en análisis, investigación, información, etc. pero que muy pocos realmente podemos conceptualizar o imaginar todo lo que debe haber de fondo en el manejo de una Liga de futbol. El creer que solo se dio esto para beneficiar a un grupo o ciertos equipos, me parece sumamente corto en realidades.

¿Una nueva Copa Norteamericana? Una rivalidad entre América vs. Galaxy, Chivas vs. LAFC, Tigres vs. NYC, Rayados vs. Miami me parece no está nada lejos.