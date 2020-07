Alfredo Talavera a su llegada a Pumas: "Sueño con Qatar 2022"

Alfredo Talavera, nuevo arquero de Pumas, habló en exclusiva para Línea de 4 de TUDN y aseguró que a pesar de sus 37 años de edad, sueña con llegar al siguiente mundial, por lo que se siente agradecido con su exequipo, Toluca, al ayudarle a encontrar un club donde pueda tener más oportunidades de jugar.

"Ellos fueron muy directos conmigo, porque así me dan la oportunidad de perseguir mis sueños, me dejaron y cuando alguien te quiere ayudar para que cumplas tu sueño de ir a Qatar 2022, ellos me ayudaron a buscar equipo y ahorita estoy emocionado por pertenecer a Pumas", apuntó.

En el Estado de México, el cuerpo técnico encabezado por José Manuel de la Torre determinó que a partir del Apertura 2020 el guardameta titular será Luis García Palomera, por lo que la actividad de 'Tala' se vería reducida si no hallaba un nuevo club, entonces apareció la oportunidad de unirse al conjunto auriazul a pesar de que tuvo que ceder en sus pretensiones económicas y en el número de temporadas por las cuales firmó.

"Al final te das cuenta que el dinero es importante, sí, pero yo puse como prioridad el futbol, la institución, el momento que vive México y el mundo económicamente, voy a ganar muchísimo más en otros aspectos y eso me hará sentir una persona que fue directa, loable, que trabajó y que me voy satisfecho. Yo quería dos años, pero ese segundo año me lo tengo que ganar. Vine a aportar a sumar, en vestidor, en cancha por el beneficio de la institución y de la afición que siempre apoya", añadió.