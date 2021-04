Vega reconoce que Chivas “no se ha adaptado a lo que quiere jugar”

“Estamos pasando por un mal momento desde el inicio del torneo, yo creo que todavía no nos adaptamos muy bien a lo que queremos jugar , los jugadores somos los únicos responsables que por ahí hemos dejado pasar puntos importantes en partidos que pudimos ganar, pero bueno, eso es lamentar y es algo que no queremos aquí”, comentó en entrevista con Marco Cancino , reportero de TUDN .

“ No, en crisis no, estamos pasando por un mal momento, son temas que no hemos podido arreglar en el tema de la comunicación dentro de la cancha, no hemos estado conectados como en torneos anteriores, ahora vamos a hacer un buen juego. El equipo sigue unido a pesar de esta mala racha y estamos convencidos de que queda en nosotros meternos a repechaje”, puntualizó.