Alexis Vega ya habría tomado la decisión de mantenerse en Chivas y cumplir los seis meses que le quedan de contrato con Guadalajara a pesar de que no estaría contemplado por el cuerpo técnico de Fernando Gago para el Clausura 2024 de la Liga MX.

Erick López, reportero de TUDN, informó que el día de hoy el atacante mexicano trabajó por separado luego de que el día de ayer no fuera considerdo para el partido amistoso en el que Chivas derrotó 5-1 al Atlético La Paz de la Liga Expansión.

En los últimos días se había rumorado que Vega estaba muy cerca de firmar con Cruz Azul, sin embargo, la negociaciones se trabaron debido a que al tema salarial y a varias cláusulas en el contrato, una de ellas respecto a su rendimiento y la otra sería relacionada a indisciplinas, por lo que el fichaje no pudo concretarse.

"¡Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer! ¡Encima con los antecedentes recientes que tiene! La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas! Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis... ¿Quién sigue?; escribió Tito Villa.

A lo que Alexis Vega respondió: " Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!"