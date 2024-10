"Es un tema de compromiso, los veo comprometidos , es muy difícil cuando haces todo el trabajo y el resultado no se da, pero están dispuestos a evolucionar, esa es la misma filosofía de hacer más con menos, no se trata de que no tenga recurso, si estás acá, tú tienes que hacer más y si encontramos ese balance en el cuál yo confío en ellos que van a encontrarlo, vamos a tener un futuro muy prometedor".

"Eso nunca se ha perdido, es muy fácil caer en las percepciones y hoy vivimos en un mundo de percepciones que creo son erróneas y nos están haciendo un daño enorme no solo a Orlegi, también al futbol mexicano, hoy se ha generado un daño que no sé cómo vamos a revivir, pero es un daño que debemos erradicar completamente porque así no vamos a crecer y aquí tanto los medios como nosotros tenemos que crecer de la mano no metiéndonos el pie creando percepciones erróneas".