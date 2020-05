Alanís considera a Herrera y Almeyda especiales en su carrera

“Debuté en selección (con el Piojo) y en Tecos, él me debutó en los dos. Son muy diferentes en personalidad, en la forma de trabajar, de jugar, son diferentes, pero estoy agradecido. Miguel me debutó en Tecos y sabes que ese entrenador que te debuta, que te da la confianza, que te da minutos, siempre le vas a tener mucho agradecimiento, con mayor razón si le sumas que me debutó en selección”, recordó Alanís en entrevista con Marc Crosas, analista de TUDN.