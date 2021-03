“Estuve a nada de llegar a Rayados, casi casi estaba buscando Dónde encontrar casa y de un día para otro me dijeron que tenían otro plan. Chivas tenía problemas económicos y Vergara que en paz descanse estaba peleando con Angélica, el club no estaba tan bien consolidado y tenían que vender activos” aseguró Pulido en entrevista para Región 4 TV.

“Sí me han llegado mensajes de gente de Rayados, qué me dicen que ojalá pueda venir a jugar para acá y más después de la final que le gane a Tigres, cuando estaba con Chivas y fue ahí que los Rayados no empezaron a querer más”, dijo Pulido.