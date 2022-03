Aficionado de Atlas narra a detalle lo que vivió en Querétaro

"Lo que vivimos ayer fue algo muy triste, de mi miedo, yo que estuve allá con mi familia con mi hijo, mi sobrino. La autoridad dice que no hubo muertos, la verdad sí hubo, lo vivimos la verdad feo y la autoridad de Querétaro estuvo con la barra, no nos dejaban pasar, no nos dejaban hablar, nosotros queríamos salir y nos gritaban muy feo, con malas palabras.