Adrián Chávez confiesa que odiaba al América antes de unírsele

Adrián Chávez , exportero y leyenda del América , fue el invitado de lujo en el podcast de TUDN La Pelota Al Que Sabe , donde confesó que odiaba al club antes de arribar a el en 1986 procedente del Necaxa. Chávez terminó amándolo y no solo eso, se fue diez años después como un histórico de las Águilas.

“Sí odiaba al equipo y déjame comentarte que cuando yo salgo del América recuerdo que yo estaba en Celaya y sentí ese 5-0 que nos metió Chivas. Yo no vi ese partido, no vi cómo se desarrolló, pero después me dijeron que porque Luis García se hizo expulsar y aprovechó Chivas y por eso nos metieron cinco.