Un buen día, tras la participación de León en la Leagues Cup 2024, Adonis Frías, defensa argentino, se levantó por la mañana y la boca no le cerraba, y el ojo izquierdo, tampoco.

Se fue directo al club y el servicio médico le dijo era un principio de paralisis facial. Vinieron estudios y más estudios, y detectaron que un virus se le había metido al cuerpo.

"Me generó una parálisis facial del lado izquierdo. Se me infectó el oído izquierdo y también parte del estómago. Fue un tratamiento muy duro, de mucha paciencia. Tenía que quedarme en mi casa, en la oscuridad. No podía ver la luz del día. Unas primeras semanas muy duras", explicó a Israel Romo, reportero de TUDN, el propio jugador.

Tenía muchísimos otros síntomas que le hacían sentirse terrible y el rostro se le desfiguró al grado que le daba pena salir de su casa o incluso estar con su familia.

"Fue de paciencia, tratar de estar tranquilo. De asumirlo. porque me veía cada peor el tema del rostro, tenía la cara desfigurada. Me daba pena hasta estar en mi casa con mi familia, pero con el trabajo y la kinesiología lo pude sacar adelante", añadió.

Sus primeras reacciones fueron el miedo, el llanto diario y tratar de que nadie se enterara. No podía caminar ni moverse de la cama, por supuesto las escaleras al segundo piso de su casa ni pensarlas, pero poco a poco lo fue asimilando. Así fueron casi cinco semanas sin moverse, apenas. Sin hacer mucho.

Entonces el apoyo familiar y del club, doctores y kinesiologos, fue vital para sacarlo adelante. En la entrevista con Israel Romo recuerda en particular la ayuda de su pequeño hijo.

"La primer semana me daba hasta vergüenza de verlo a él. Trataba de encerrarme en el cuarto y no verlo a él. Traté de aferrarme a él. Yo tenía que mirarme al espejo y hacer movimientos para que mi cara vuelva a estar como siempre. Al ser tan chiquito lo entendió así, me ayudó hacerlo. Hasta el día de hoy te hace como hacía su papá", explicó.

Por supuesto, la duda de si volvería a jugar o no se sembró en su mente, pero su fortaleza y su disciplina le ayudaron, y una enfermedad que dura entre dos o tres meses, él la superó en uno.

Explica que el carácter le cambió y disfruta más que nunca el día a día, y se aferró, junto a su familia, a Dios.

"Justamente en ese periodo pasó lo de Juan Izquierdo que en paz descansé, que supuestamente también era un virus y después pasó lo que pasó. Y tener eso mismo uno mismo", comentó.

Su vuelta al campo ha sido paulatina y con calma. Quiso volver la semana previa al juego con Cruz Azul y aún no estaba físicamente sobre todo porque aún le quedan mareos, pero el día a día en el club y con sus compañeros (que estuvieron al pendiente con mensajes de aliento) le ha revitalizado.

Ahora imagina un regreso a un partido oficial en la última parte del torneo, muy " emocional". Quizá se dé en la Liguilla, si el equipo consigue hilar puntos en los juegos que le restan en el Apertura 2024, pero eso sí le gustaría que su vuelta tuviera un par de ingredientes extras,

"Me imagino una vuelta con algún gol. Con un festejo con la afición, con mis compañeros que es l o que más deseo. Me imagino una vuelta con gol, si no es así que sea con victoria que también estaría muy contento", finalizó.

