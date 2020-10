Adelanta Miguel Herrera alineación de América ante León

"Con este equipo buscaremos hacer un buen partido y sacar tres puntos fundamentales contra León que prácticamente no se estarían asegurando un lugar directo a la Liguilla", dijo Herrera en conferencia de prensa.

El Piojo dijo que para estos duelos ya podría contar con Paul Aguilar y Sergio Díaz, situación diferente a la de Víctor Manuel Aguilera y Sebastián Cáceres, a quienes no ha logrado recuperar al cien por ciento.

"Van estar ya considerados Paul Aguilar y Sergio Díaz, ambos realizarán el viaje y estarán con el equipo, a Emanuel no le alcanzó a pesar de que entreno bastante bien durante estos días, no pudo hacer futbol y no podemos probarlo de esa forma y Sebastián Caceres está en la misma situación, esperemos que la próxima semana los dos ya estén disponibles, que estén integrados con nosotros al 100%, van muy bien los dos y esperemos que pronto hagan ya el trabajo con el equipo", comentó.