A 90 minutos de otra final, 'Piojo' Herrera destacó la presión que vive en Tigres

"Yo tenía un Gignac en América con Chucho (Benítez), era un tipo muy determinante y Raúl después; se nos fueron. Los torneos pasados con América no encontré a ese tipo determinante, a pesar de que Henry me gustó muchísimo, pero no teníamos a ese jugador determinante, tan temible para los rivales y sí sufríamos a Gignac cuando lo enfrentábamos. Ahora que no lo hemos tenido todo el torneo, la verdad es que cuando ha regresado te demuestra que es un tipo que pesa, ves a los rivales que dos o tres lo están vigilando porque es un tipo que cualquier momento te hace daño.