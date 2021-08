Solari espera un partido justo en el arbitraje ante Philadelphia

"Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo y honrar esta competición que nos encanta y que presenta a un candidato al Mundial de Clubes. No vamos nunca a prejuzgar, deseamos la mejor de las suertes a nosotros en el juego y a los árbitros en su partido. No hemos sido afortunados en eso, pero no se lo voy a achacar a ninguna predeterminación.