Solari lo acepta, América es favorito en Concacaf Champions League

“Esos títulos no los pongo yo, los pone la historia de los clubes, si eso tiene América es porque ya ganó todos los títulos, no soy de los que le guste poner esos títulos (favoritos), lo que nos define es una competencia y cómo la afrontamos, también la historia de los clubes cuenta y en ese sentido tienes razón (son favoritos por la historia).

“Los equipos grandes siempre tienen más de un torneo, a veces dos, cuatro como en Inglaterra, tienen plantillas para ambos torneos, la gestión puede llevarse a cabo, no preocupa tanto, no es nada que no haya vivido un futbolista”, expresó.