Ricardo 'Tuca' Ferretti esperaba más del Olimpia en la Semifinal

Tigres obtuvo su pase a la Final de la Concacaf Liga de Campeones a costa del Olimpia de Hoduras , un equipo que encaró el partido con sus argumentos , mismos que no fueron del agrado de Ricardo Ferretti , técnico del equipo mexicano , quien aseguró que la mayoría del partido se dedicaron a destruir el juego, pues considera que tienen la calidad suficiente para tener otro planteamiento , pero esta vez se quedaron cortos.

"El Olimpia y muchos equipos hondureños pueden jugar mucho mejor al futbol, esto de nada más pensar en la destrucción de un poder ofensivo de un equipo al que te enfrentas ya no es suficiente. El Olimpia tiene más capacidad para elaborar un futbol distinto y pensé que así iba a ser, que no se iba a resumir solo en la destrucción de jugadas. Tiene la capacidad para elaborar un futbol de posesión del balòn, de variantes, que no fuera tan lógica la situación de tirar un pelotazo a sus dos hombres altos y pensar que es suficiente para ganar un partido.