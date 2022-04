Por un lugar en la Final: NYCFC y Seattle buscan darlo todo el miércoles

La empresa no será sencilla para el conjunto celeste, que en el partido de ida no pudo contar con el central Maxime Chanot y con el enganche Maxi Moralez, dos piezas fundamentales en el equipo que en diciembre obtuvo la MLS Cup. Los ataques por las bandas ( Jordan Morris por izquierda, más Alex y Cristian Roldán por derecha) causaron mucho daño a la última línea de New York City FC, que nunca pudo acomodarse a ese tratamiento.