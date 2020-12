Miguel ‘Piojo’ Herrera, técnico del América, lanzó un dardo en contra de Roger Martínez y es que aseguró que en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf ante LAFC prefiere jugársela con los canteranos que con jugadores “que simplemente deambulan y caminan en la cancha”.

“El jugador joven da siempre su 100 por ciento, tiene siempre la determinación al 100, hoy en este torneo los jóvenes lo ven como aspiración para demostrar y dejar claro que no nos equivocamos en darles la oportunidad. Hoy más que nunca me la voy a jugar con los jóvenes porque hay muchos jugadores que simplemente deambulan y caminan en la cancha y así no puedo ponerlos en el terreno de juego”, comentó en conferencia de prensa.

El ‘Piojo’ Herrera por fin se pronunció sobre el supuesto interés del América por Carlos Vela al descartar por completo el fichaje del delantero de LAFC por su alto sueldo y porque no tiene pensado regresar al futbol mexicano, además que sigue en el radar del futbol europeo.

“La relación es extraordinaria, tengo una gran relación con Carlos. Vamos a ser claros, no hay posibilidad, es casi nulo que él regrese al futbol mexicano, por lo que platico con él está muy contento acá, sigue teniendo opciones en Europa.

“Tiene un sueldo muy por encima del margen, no se llega a las cantidades de Carlos que bien merecido lo tiene, lo vemos muy difícil que venga a México, me encantaría, pero tengo que estar consciente de la realidad, no ha habido ningún acercamiento. Me ha comentado que sigue teniendo llamadas de equipos de Europa”, agregó.

Sobre los refuerzos del equipo para encarar el Guard1anes 2021, Herrera comentó que no está pensando en ello pues su concentración está puesta en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf. Indicó que aún no tiene su XI definido porque aún no han entrenado.

El ‘Piojo’ Herrera negó que el nivel de la MLS esté cerca de igualar al de la Liga MX, aunque reconoció el crecimiento de la liga norteamericana en los últimos años.

“Hoy no podría decir que hay un crecimiento en la MLS que nos esté alcanzando, en este torneo, estamos dos mexicanos y un hondureño. Es un equipo que hizo bien las cosas (LAFC) y eso es lo que sale como ‘boom’ porque es un equipo que eliminó a León y Cruz Azul.

“La MLS da pasos agigantados, sin duda alguna, porque así ha venido creciendo esa liga, ha abierto la cartera que, obviamente, ha rebasado la cartera del futbol mexicano, han rebasado a sueldos europeos, eso les dará la oportunidad de ir creciendo más y disputar el título de la Concacaf, sabemos que en nuestra área las potencias son México y Estados Unidos, no tiene que sorprender nada, ellos tienen la capacidad de hacer una liga muy fuerte e irla fortaleciendo”, sentenció.