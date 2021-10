"La gente es realista, saben que Monterrey no es favorito, que van contra el líder general del torneo, el que mejor está haciendo las cosas, pero es en casa, se sabe que no hay mucha colectividad dentro del equipo, pero hay buenas individualidades, yo confío en los jugadores por lo individual, que vayan a sacar la casta en jugadas individuales porque colectivamente no se les ve. No hace falta tapar el Sol con un dedo, para qué te digo que mi equipo es mejor que el otro cuando no es cierto. Si la Final hubiera sido una semana después de la Semifinal vs Cruz Azul, otra situación sería, pero después de esa Semifinal y de que se ganó el Clásico Regio todo fue decaída", señaló.