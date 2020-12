Desde que la Concacaf ajustó el torneo y lo nombró Liga de Campeones, no había estado ningún equipo hondureño en estas instancias y cinco han pasado desde que otro club centroamericano lograra avanzar.

"Muchachos no hagan análisis equivocados, en Honduras deben estar felices que llegamos a las Semifinales de la Concachampions, festejen, no analicen. No fuimos locales, yo rescato el pasaje y el sacrificio de los jugadores".