Nico Lodeiro, 'verdugo' de la ilusión de Pumas en la primera Final

Para el entrenador Brian Schmetzer, dilucidar qué pasó en un encuentro tan cambiante es algo que tendrá que hacerse en las próximas horas. "No estoy seguro. Quizás me tome hasta regresar a casa para entender qué ha pasado en el partido. Creo que fue un juego interesante. Pumas comenzó bien, y estar abajo 2-0 fue una decepción para nosotros. Pero nunca nos rendimos. Eso es la cultura del club. He visto las repeticiones y Nico (Lodeiro) estaba bajo mucha presión, pero convirtió dos penales muy importantes. Ahora quedan 90 minutos para definir la serie".