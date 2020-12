Luis Romo: “Fue un año completo de fracasos para Cruz Azul”

“Fue un año con muchas adversidades que supimos manejar muy bien, pero en 90 minutos echamos a perder un año, tuvimos fracasos, no conseguimos nada, estamos muy dolidos, lo que te puedo decir es que fue un año completo de fracasos para nosotros”, sentenció en conferencia de prensa tras caer en los Cuartos de Final contra Los Angeles FC.

Romo no tuvo palabras o un mensaje de aliento para los aficionados cementeros, pero sí una disculpa por no estar a la altura de lo que significa la institución.

“La verdad que creo que yo era uno de los más ilusionados, yo creo en Cruz Azul, en nosotros mismos, es muy difícil decirles a los aficionados que crean, hoy me toca creer en mí, a dar lo máximo, a trabajar. El aficionado tiene todo el derecho de estar triste y enojado con nosotros porque le fallamos, lo que hicimos no corresponde a un equipo como lo es Cruz Azul. No tengo un mensaje claro para ellos, lo único que puedo hacer es pedir disculpas y trabajar para convencerlos”, externó.